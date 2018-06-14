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"Нафтогаз" вимагатиме скасувати рішення про призупинення стягнення боргів "Газпрому"

"Нафтогаз" вимагатиме скасувати рішення про призупинення стягнення боргів "Газпрому"

Київ • УНН

 • 12622 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. “Нафтогаз” надасть контраргументи для скасування рішення про призупинення процедури стягнення боргів “Газпрому”. Про це повідомили у прес-службі компанії, передає УНН.

“Нафтогаз України” отримала повідомлення про те, що апеляційний суд округу Свеа, який розглядає апеляційні скарги ПАТ “Газпром” на арбітражні рішення в справах з “Нафтогазом”, цього тижня виніс рішення про призупинення виконання рішення арбітражу. Рішення є тимчасовим. Компанія найближчим часом надасть суду свої розгорнуті пояснення та контрагрументи і очікує, що, врахувавши їх, суд скасує рішення про призупинення“, — йдеться у повідомленні.

У “Нафтогазі” наголосили, що рішення було прийняте судом без виклику “Нафтогазу” і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які були б представлені компанією, якби суд повідомив про наявність такого клопотання “Газпрому” і розгляд судом цього питання.

“Рішення не призводить до автоматичного скасування існуючих рішень в різних юрисдикціях, в результаті яких були накладені арешти на активи „Газпрому“. Воно не призводить до скасування рішень Арбітражу і не дає „Газпрому“ можливості вимагати у „Нафтогазу“ повернення 2,1 млрд дол., вже зарахованих рішенням Арбітражу в якості компенсації „Нафтогазу“, — додали у компанії.

Нагадаємо, у „Газпромі“ повідомили, що рішенням суду „Нафтогаз“ позбавили підстав для арешту активів „Газпрому“ за кордоном.

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