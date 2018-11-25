Надзвичайні події на Азові: у НАТО закликали до деескалації
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У НАТО закликали до деескалації ситуації, що виникла у неділю в Керченській протоці. Про це йдеться у ексклюзивному коментарі речника НАТО Оани Лунгеску на запит УНН.
“НАТО уважно стежить за розвитком ситуації в Азовському морі та Керченській протоці, і ми підтримуємо зв’язок з українською владою. Ми закликаємо до стримування та деескалації”, — йдеться у відповіді речниця.
У НАТО заявили, зо альянс повністю підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність, включаючи її навігаційні права в її територіальних водах.
“Ми закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі, відповідно до міжнародного права”, — йдеться в заяві речниці.
На Брюссельському саміті в липні лідери НАТО висловили свою підтримку Україні та дали зрозуміти, що постійна мілітаризація Росією Криму, Чорного та Азовського морів створює додаткові загрози для незалежності України та підриває стабільність у всьому регіоні, нагадали в Альянсі.
Як повідомляв УНН, у Керченській протоці російські кораблі в ультимативній формі вимагали від корабельної групи ВМС ЗС України зупинитися під загрозою застосування зброї.
Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.
Орієнтовно о 20 годині російські кораблі здійснили обстріл українських суден. Поранено шестеро українських моряків.