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Надзвичайні події на Азові: у НАТО закликали до деескалації

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У НАТО закликали до деескалації ситуації, що виникла у неділю в Керченській протоці. Про це йдеться у ексклюзивному коментарі речника НАТО Оани Лунгеску на запит УНН.

“НАТО уважно стежить за розвитком ситуації в Азовському морі та Керченській протоці, і ми підтримуємо зв’язок з українською владою. Ми закликаємо до стримування та деескалації”, — йдеться у відповіді речниця.

У НАТО заявили, зо альянс повністю підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність, включаючи її навігаційні права в її територіальних водах.

“Ми закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі, відповідно до міжнародного права”, — йдеться в заяві речниці.

На Брюссельському саміті в липні лідери НАТО висловили свою підтримку Україні та дали зрозуміти, що постійна мілітаризація Росією Криму, Чорного та Азовського морів створює додаткові загрози для незалежності України та підриває стабільність у всьому регіоні, нагадали в Альянсі.

Як повідомляв УНН, у Керченській протоці російські кораблі в ультимативній формі вимагали від корабельної групи ВМС ЗС України зупинитися під загрозою застосування зброї.

Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

Орієнтовно о 20 годині російські кораблі здійснили обстріл українських суден. Поранено шестеро українських моряків

Українські Національні Новини

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