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Происшествия на Азове: в НАТО призвали к деэскалации

Происшествия на Азове: в НАТО призвали к деэскалации

Киев  •  УНН

 • 20113 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В НАТО призвали к деэскалации ситуации, возникшей в воскресенье в Керченском проливе. Об этом говорится в эксклюзивном ответе представителя НАТО Оаны Лунгеску на запрос УНН.

"НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Азовском море и Керченском проливе, и мы поддерживаем связь с украинскими властями. Мы призываем к сдерживанию и деэскалации", - говорится в ответе пресс-секретарь.

В НАТО заявили, со альянс полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая ее навигационные права в ее территориальных водах.

"Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море, в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

На Брюссельском саммите в июле лидеры НАТО выразили свою поддержку Украине и дали понять, что постоянная милитаризация Россией Крыма, Черного и Азовского морей создает дополнительные угрозы для независимости Украины и подрывает стабильность во всем регионе, напомнили в Альянсе.

Как сообщал УНН, в Керченском проливе российские корабли в ультимативной форме требовали от корабельной группы ВМС ВС Украины остановиться под угрозой применения оружия.

Напомним, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.

Ориентировочно в 20 часов российские корабли совершили обстрел украинских судов. Ранены шесть украинских моряков .

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