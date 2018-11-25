Происшествия на Азове: в НАТО призвали к деэскалации
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В НАТО призвали к деэскалации ситуации, возникшей в воскресенье в Керченском проливе. Об этом говорится в эксклюзивном ответе представителя НАТО Оаны Лунгеску на запрос УНН.
"НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Азовском море и Керченском проливе, и мы поддерживаем связь с украинскими властями. Мы призываем к сдерживанию и деэскалации", - говорится в ответе пресс-секретарь.
В НАТО заявили, со альянс полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая ее навигационные права в ее территориальных водах.
"Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море, в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении пресс-секретаря.
На Брюссельском саммите в июле лидеры НАТО выразили свою поддержку Украине и дали понять, что постоянная милитаризация Россией Крыма, Черного и Азовского морей создает дополнительные угрозы для независимости Украины и подрывает стабильность во всем регионе, напомнили в Альянсе.
Как сообщал УНН, в Керченском проливе российские корабли в ультимативной форме требовали от корабельной группы ВМС ВС Украины остановиться под угрозой применения оружия.
Напомним, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Ориентировочно в 20 часов российские корабли совершили обстрел украинских судов. Ранены шесть украинских моряков .