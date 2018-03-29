НАБУ вперше програло справу у Верховному суді
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Національне Антикорупційне бюро України уперше за історію свого існування програло справу у Верховному Суді України. Про це повідомляє Рада Громадського контролю НАБУ, передає УНН.
“Апеляційна скарга НАБУ на ухвалу Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду щодо оскарження Національним бюро рішення ВРП "Про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності судді та авторитету правосуддя за повідомленням судді ОАСК м.Києва Аблова Є.В.“ Упд. НАБУ програло апеляцію. Ухвалу залишили без змін. Повний текст рішення буде оприлюднено 3 квітня”, — сказанно в повідомленні.
Відмітимо, що рішення по справі судді Аблоєва Є. В було винесено 9 листопада 2017 року Вищою радою правосуддя. НАБУ було визнано винними з питання протиправних дій щодо судді, а саме втручання у його діяльність.
Нагадаємо, у НАБУ заявили, що суди розглядають лише третину їхніх справ.