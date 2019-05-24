НАБУ: суд анулював угоду з продажу 649 тис. тонн вугілля за заниженою ціною
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. За позовом Національного антикорупційного бюро України суд анулював незаконну угоду з продажу 649 тис. тонн вугілля за заниженою ціною. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ.
"Договір, за яким державне підприємство “Вугільна компанія “Краснолиманська” поставило понад 649 тис. тонн вугілля комерційній компанії-посереднику за заниженою ціною, визнано недійсним. Таке рішення 22 травня 2019 року ухвалив Північний апеляційний господарський суд у справі за позовом Національного антикорупційного бюро України", - повідомили у бюро.
Слідство встановило, що на момент укладення договору в ДП “ВК “Краснолиманська” знали, що кінцевим споживачем її вугілля є ПАТ “Центренерго”. "Але замість постачання напряму до схеми протиправно залучили компанію-посередницю (ТОВ “Дантрейд ЛТД”), якій ДП “ВК “Краснолиманська” впродовж 2015-2016 років продала 649,1 тонн вугілля марки Г (0-100) за ціною, що виявилась майже на третину нижчою від ринкової на той момент. Це ж вугілля ТОВ “Дантрейд ЛТД” перепродавало ПАТ “Центренерго”, - вказали у НАБУ.
"Наявність посередника у схемі постачання вугілля між двома об’єктами державної форми власності була протиправною та коштувала інтересам держави, за версією слідства, 310 млн грн", - додали у бюро.
Судове рішення, як вказано, набуло законної сили, що надає можливість держпідприємству стягнути з приватної компанії значні кошти.
Нагадаємо, НАБУ провело обшук у НКРЕКП у справі "Роттердам+".