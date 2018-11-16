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НАБУ: названі рабином люди не мають стосунку до прослуховування синагоги

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Співробітники Національного антикорупційного бюро України, прізвища яких оприлюднив головний рабин України Моше Реувен Асман, які нібито могли прослуховувати центральну Синагогу, жодних дій не здійснювали стосовно Синагоги чи єврейської спільноти. Про це сказали УНН у прес-службі НАБУ.

"Єдине, що ми можемо уточнити в додаток до тієї заяви, яку ми вже публікували вчора, що ті співробітники, чиї прізвища були озвучені у повідомленні рабина, на відео не зафіксовані, і додати вкотре, що жодних дій по відношенню до Синагоги чи єврейської спільноти співробітники НАБУ і, зокрема, ті співробітники, яких прізвища вказали (прізвища яких вказав головний рабин України – ред.), не здійснювали", - сказали у прес-службі Бюро.

Нагадаємо, вчора ввечері головний рабин України Моше Реувен Асман назвав імена співробітників НАБУ, які, за його словами, прослуховували центральну Синагогу столиці, а також закликав керівництво правоохоронних органів покаятись.

Зокрема, рабин оприлюднив прізвища двох працівників Бюро, які можуть бути причетними до прослуховування Синагоги. Йдеться про Ярослава Корбана та Ірину Данчішіну.

Раніше у НАБУ заявили, що встановили особи, які зафіксовані на відеозаписі з камер синагоги у Києві, ними виявилися співробітники іншого правоохоронного органу.

Зазначимо, що історія стосовно стеження за центральною синагогою у Києві розпочалася ще у жовтні, коли у мережі з'явилося відео, на якому нібито зафіксовано “стеження агентів НАБУ за синагогою”.

У НАБУ своєю чергою заявили, що не здійснювали візуального спостереження за синагогою і жодних пристроїв для прихованого зняття інформації не встановлювали.

Так, 30 жовтня була розміщена офіційна заява головного рабина України та Києва у зв’язку з виявленням прослуховування столичної синагоги та нібито проведення негласних слідчих дій щодо вірян. Повідомлялося, що “власні компетентні джерела” надали єврейській общині інформацію, що особи, які вели спостереження, “мають безпосередній стосунок до НАБУ”.

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