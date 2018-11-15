НАБУ: за київською синагогою стежили інші правоохоронні органи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України встановило особи, які зафіксовані на відеозаписі з камер синагоги в Києві, ними виявилися співробітники іншого правоохоронного органу. Про це йдеться в заяві НАБУ, передає УНН.
“Бюро вивчило відеозапис, оприлюднений в мережі інтернет, і встановило, хто саме зафіксований на ньому. Особи, яких ЗМІ назвали „агентами НАБУ“, виявилися співробітниками іншого українського правоохоронного органу”, — йдеться у повідомленні.
У НАБУ заявили, що не називатимуть, який це саме орган, “для збереження довіри до правоохоронної системи”.
Разом з тим, у бюро додали, що не заперечуватимуть проти зустрічі з представниками синагоги для обговорення ситуації.
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Раніше у мережі з'явилося відео, на якому нібито зафіксовано “стеження агентів НАБУ за синагогою у Києві”.
У НАБУ в свою чергу заявили, що не здійснювали візуального спостереження за синагогою і жодних пристроїв для прихованого зняття інформації не встановлювало.
Так, 30 жовтня була розміщена офіційна заява головного рабина України та Києва у зв’язку з виявленням прослуховування столичної синагоги та нібито проведення негласних слідчих дій відносно вірян. Повідомлялося, що “власні компетентні джерела” надали єврейській общині інформацію, що особи, які вели спостереження, “мають безпосереднє відношення до НАБУ”.