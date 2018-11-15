НАБУ: за киевской синагогой следили другие правоохранительные органы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины установило лица, которые зафиксированы на видеозаписи с камер синагоги в Киеве, ими оказались сотрудники другого правоохранительного органа. Об этом говорится в заявлении НАБУ, передает УНН.
“Бюро изучило видеозапись, обнародованную в сети интернет, и установило, кто именно зафиксирован на нем. Лица, которых СМИ назвали „агентами НАБУ“, оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа”, — говорится в сообщении.
В НАБУ заявили, что не будут называть, какой это именно орган, “для сохранения доверия к правоохранительной системе”.
Вместе с тем, в бюро добавили, что не будут возражать против встречи с представителями синагоги для обсуждения ситуации.
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Ранее в сети появилось видео, на котором якобы зафиксирована “слежка агентов НАБУ за синагогой в Киеве”.
В НАБУ в свою очередь заявили, что не совершали визуального наблюдения за синагогой и никаких устройств для скрытого снятия информации не устанавливало.
Так, 30 октября было размещено официальное заявление главного раввина Украины и Киева в связи с выявлением прослушки столичной синагоги и якобы проведением негласных следственных действий в отношении верующих. Сообщалось, что “собственные компетентные источники” предоставили еврейской общине информацию, что лица, которые вели наблюдение, “имеют непосредственное отношение к НАБУ”.