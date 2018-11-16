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НАБУ: названные раввином люди не имеют отношения к прослушиванию синагоги

НАБУ: названные раввином люди не имеют отношения к прослушиванию синагоги

Киев  •  УНН

 • 14982 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины, фамилии которых обнародовал главный раввин Украины Моше Реувен Асман, которые якобы могли прослушивать центральную Синагогу, никаких действий не совершали в отношении синагоги или еврейской общины. Об этом сказали УНН в пресс-службе НАБУ.

"Единственное, что мы можем уточнить в дополнение к тому заявлению, мы уже публиковали вчера, что те сотрудники, чьи фамилии были озвучены в сообщении раввина, на видео не зафиксированы, и добавить еще раз, что никаких действий по отношению к синагоге или еврейской общине сотрудники НАБУ и, в частности, те сотрудники, которых фамилии указали (фамилии которых указал главный раввин Украины - ред.), не совершали", - сказали в пресс-службе Бюро.

Напомним, вчера вечером главный раввин Украины Моше Реувен Асман назвал имена сотрудников НАБУ, которые, по его словам, прослушивали центральную Синагогу столицы, а также призвал руководство правоохранительных органов покаяться.

В частности, раввин обнародовал фамилии двух сотрудников Бюро, которые могут быть причастны к прослушиванию синагоги. Речь идет о Ярославе Корбане и Ирине Данчишиной.

Ранее в НАБУ заявили, что установили личности тех, кто зафиксирован на видеозаписи с камер синагоги в Киеве, ими оказались сотрудники другого правоохранительного органа.

Отметим, что история о слежке за центральной синагогой в Киеве началась еще в октябре, когда в сети появилось видео, на котором якобы зафиксирована "слежка агентов НАБУ за синагогой".

В НАБУ в свою очередь заявили, что не совершали визуального наблюдения за синагогой и никаких устройств для скрытого снятия информации не устанавливали.

Так, 30 октября было размещено официальное заявление главного раввина Украины и Киева в связи с выявлением прослушки столичной синагоги и якобы проведении негласных следственных действий в отношении верующих. Сообщалось, что "собственные компетентные источники" предоставили еврейской общине информацию, что лица, которые вели наблюдение, "имеют непосредственное отношение к НАБУ".

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