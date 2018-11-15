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Головний рабин України назвав імена співробітників НАБУ, які нібито стежили за синагогою

Головний рабин України назвав імена співробітників НАБУ, які нібито стежили за синагогою

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Головний рабин України Моше Реувен Асман назвав імена співробітників Національного антикорупційного бюро, які, за його словами, прослуховували центральну Синагогу столиці, а також закликав керівництво правоохоронних органів - покаятись, передає УНН.

Коментуючи заяву НАБУ щодо прослуховування синагоги, рабин зазначив, що “ми уважно перевірили інформацію, фото і відео-записи, опубліковані в інтернеті”.

“В рамках проведення перевірки, в тому числі при технічній допомозі наших ізраїльських колег, використовуючи метод розпізнання осіб і образів новітньою системою “ANYVISION” було встановлено, що представлені фото з ймовірністю 99.97% відповідають наступним громадянам: Корбан Ярослав Ігорович. Згідно з декларацією Назка, є співробітником НАБУ і отримав дохід від організації в розмірі 336 115 гривень за 2017 рік.

Данчішіна Ірина Миколаївна. Згідно з декларацією Назка, є співробітником НАБУ і отримала дохід від організації в розмірі 336 115 гр. за 2017 рік", - написав він.

Крім того, він додав, що експертизою було встановлено IP адреси, з яких були здійснені атаки на системи безпеки, а також здійснювалися тимчасові відключення відеоспостереження.

Насамкінець рабин додав, що "в рамках інтересу безпеки нашої країни і забезпечення прав громадян ми готові прийняти пропозиції про зустріч з усіма компетентними особами".

"Молитовний будинок відкритий для молитви і каяття для всіх бажаючих, включаючи керівництво правоохоронних органів, в незалежності від приналежності до релігійних чи інших громадам. Зазначена ситуація вже взята на контроль на найвищому національному та міжнародному рівні", - резюмував він.

Раніше у НАБУ заявили, що встановили особи, які зафіксовані на відеозаписі з камер синагоги в Києві, ними виявилися співробітники іншого правоохоронного органу.

Нагадаємо, у жовтні у мережі з'явилося відео, на якому нібито зафіксовано “стеження агентів НАБУ за синагогою у Києві”.

У НАБУ в свою чергу заявили, що не здійснювали візуального спостереження за синагогою і жодних пристроїв для прихованого зняття інформації не встановлювало.

Так, 30 жовтня була розміщена офіційна заява головного рабина України та Києва у зв’язку з виявленням прослуховування столичної синагоги та нібито проведення негласних слідчих дій відносно вірян. Повідомлялося, що “власні компетентні джерела” надали єврейській общині інформацію, що особи, які вели спостереження, “мають безпосереднє відношення до НАБУ”.

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