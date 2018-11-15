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Главный раввин Украины назвал имена сотрудников НАБУ, которые якобы следили за синагогой

Главный раввин Украины назвал имена сотрудников НАБУ, которые якобы следили за синагогой

Киев  •  УНН

 • 16536 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Главный раввин Украины Моше Реувен Асман назвал имена сотрудников Национального антикоррупционного бюро, которые, по его словам, прослушивали центральную Синагогу столицы, а также призвал руководство правоохранительных органов - покаяться, передает УНН.

Комментируя заявление НАБУ относительно прослушивания синагоги, раввин отметил, что “мы внимательно проверили информацию, фото и видео-записи, опубликованные в интернете”.

“В рамках проведения проверки, в том числе при технической помощи наших израильских коллег, используя метод распознавания лиц и образов новейшей системой „ANYVISION“ было установлено, что представленные фото с вероятностью 99,97% соответствуют следующим гражданам: Корбан Ярослав Игоревич. Согласно декларации НАПК, является сотрудником НАБУ и получил доход от организации в размере 336 115 гривен за 2017 год.

Данчишина Ирина Николаевна. Согласно декларации НАПК, является сотрудником НАБУ и получила доход от организации в размере 336 115 гривен за 2017”, — написал он.

Кроме того, он добавил, что экспертизой было установлено IP адреса, с которых были осуществлены атаки на системы безопасности, а также осуществлялись временные отключения видеонаблюдения.

Наконец раввин добавил, что “в рамках интереса безопасности нашей страны и обеспечения прав граждан мы готовы принять предложения о встрече со всеми компетентными лицами”.

“Молитвенный дом открыт для молитвы и покаяния для всех желающих, включая руководство правоохранительных органов, в независимости от принадлежности к религиозным или иным общинам. Указанная ситуация уже взята на контроль на самом высоком национальном и международном уровне”, — резюмировал он.

Ранее в НАБУ заявили, что установили личности, которые зафиксированы на видеозаписи с камер синагоги в Киеве, ими оказались сотрудники другого правоохранительного органа.

Напомним, в октябре в сети появилось видео, на котором якобы зафиксирована “слежка агентов НАБУ за синагогой в Киеве”.

В НАБУ, в свою очередь, заявили, что не совершали визуального наблюдения за синагогой и никаких устройств для скрытого снятия информации не устанавливали.

Так, 30 октября было размещена официальное заявление главного раввина Украины и Киева в связи с выявлением прослушивания столичной синагоги и якобы проведением негласных следственных действий в отношении верующих. Сообщалось, что “собственные компетентные источники” предоставили еврейской общине информацию, что лица, которые вели наблюдение, “имеют непосредственное отношение к НАБУ”.

Украинские Национальные Новости

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