На Житомирщині ексдепутат організував незаконний видобуток піску - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Служба безпеки задокументувала незаконний видобуток піску у промислових масштабах у Коростишівському районі Житомирщини, який організував ексдепутат Житомирської міської ради та завдав збитків державі понад 204 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"За попередніми даними досудового слідства, організували незаконний бізнес колишній депутат Житомирської міської ради та директор місцевої приватної комерційної структури. Вони розпочали розробку надр і видобуток піщаної суміші на земельних ділянках, розташованих за межами Стрижівської сільської ради Коростишівського району. Протиправна діяльність проводилася під виглядом виконання робіт у межах договору будівельного підряду на створення водойми для рибогосподарських потреб", - сказано у повідомленні.
Встановлено, що зловмисники самовільно зняли ґрунтовий покрив на п’яти земельних ділянках площею 9,3 гектара. Потім вони розпочали видобуток піску без жодних дозвільних документів за допомогою важкої екскаваторної техніки.
Незаконно видобуту піщану суміш фірма за готівку реалізовувала фізичним особам та комерційним структурам Житомира і Коростишівського району за ринковими цінами в обхід податкового законодавства. Ініційовані УСБУ інженерно-екологічні експертизи засвідчили, що ділки встигли видобути 840 тисяч кубічних метрів піску на 182 мільйона гривень, а самовільною розробкою надр завдали збитки державі ще на 204 мільйони гривень.
За матеріалами СБУ ексдепутату повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 (порушення правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля та спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків вирішується питання щодо накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному на правах власності.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Івано-Франківській області повідомили про підозру директору підприємства, який незаконно займався видобутком торфу та завдав збитків державі на суму близько 11 млн гривень.