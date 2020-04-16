Збитків 11 млн гривень: на Прикарпатті директор підприємства підозрюється у незаконному видобутку торфу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Івано-Франківській області повідомили про підозру директору підприємства, який незаконно займався видобутком торфу та завдав збитків державі на суму близько 11 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
“Повідомлено про підозру директору товариства у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення; самовільному зайнятті земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному власнику; зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки, а також у легалізації (відмиванні) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 209 КК України)”, — сказано у повідомленні.
За даними слідства, керівник приватного акціонерного товариства самовільно зайняв земельні ділянки площею понад 220 га, на яких без спеціального дозволу незаконно видобував, а у подальшому збував корисні копалини загальнодержавного значення — торф. Доходи від його реалізації підозрюваний легалізовував шляхом проведення фінансових операцій на рахунках товариства. За результатами експертиз установлено, що такими діями державі завдано збитків на загальну суму близько 11 млн грн.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, відсторонення від посади та накладення арешту на майно підозрюваного, підприємства, а також знаряддя вчинення злочину.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Харківщині СБУ блокувала незаконний видобуток корисних копалин, зокрема піску, що завдало збитків державі на 65 млн грн. Фігуранту справи повідомлено про підозру.