Убытков на 11 млн гривен: на Прикарпатье директор предприятия подозревается в незаконной добыче торфа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Ивано-Франковской области сообщили о подозрении директору предприятия, незаконно занимался добычей торфа и нанес ущерб государству на сумму около 11 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
“Сообщено о подозрении директору общества в незаконном добыче полезных ископаемых общегосударственного значения; самовольном занятии земельного участка, которым нанесен значительный вред его законному владельцу; злоупотреблении полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия, а также в легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 1, ч. 1 ст. 209 УК Украины)”, — сказано в сообщении.
По данным следствия, руководитель частного акционерного общества самовольно занял земельные участки площадью более 220 га, на которых без специального разрешения незаконно добывал, а в дальнейшем сбывал полезные ископаемые общегосударственного значения — торф. Доходы от его реализации подозреваемый легализировал путем проведения финансовых операций на счетах общества. По результатам экспертиз установлено, что такими действиями государству причинен ущерб на общую сумму около 11 млн грн.
Решается вопрос об избрании меры пресечения, отстранение от должности и наложение ареста на имущество подозреваемого, предприятия, а также орудия совершения преступления.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Харьковской области СБУ блокировала добыча полезных ископаемых, в частности песка, нанесло ущерб государству на 65 млн грн. Фигуранту дела сообщено о подозрении.