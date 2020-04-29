В Житомирской области экс-депутат организовал незаконную добычу песка - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Служба безопасности задокументировала добычу песка в промышленных масштабах в Коростышевском районе Житомирской области, которую организовал экс-депутат Житомирского городского совета и нанес ущерб государству на более 204 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"По предварительным данным досудебного следствия, организовали незаконный бизнес бывший депутат Житомирского городского совета и директор местной частной коммерческой структуры. Они начали разработку недр и добычу песчаной смеси на земельных участках, расположенных за пределами Стрижевского сельского совета Коростышевского района. Противоправная деятельность проводилась под видом выполнения работ в рамках договора строительного подряда на создание водоема для рыбохозяйственных нужд", - говорится в сообщении.
Установлено, что злоумышленники самовольно сняли почвенный покров на пяти земельных участках площадью 9,3 гектара. Затем они начали добычу песка без разрешительных документов с помощью тяжелой экскаваторной техники.
Незаконно добытую песчаную смесь фирма за наличные реализовывала физическим лицам и коммерческим структурам Житомира и Коростышевского района по рыночным ценам в обход налогового законодательства. Инициированные УСБУ инженерно-экологические экспертизы показали, что дельцы успели добыть 840 тысяч кубических метров песка на 182 миллиона гривен, а самовольной разработкой недр нанесли убытки государству еще на 204 миллионов гривен.
По материалам СБУ экс-депутату сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 (нарушение правил использования недр, что создало опасность для окружающей среды и повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Для обеспечения возмещения нанесенных государству убытков решается вопрос о наложении ареста на имущество, принадлежащее подозреваемому на правах собственности.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Ивано-Франковской области сообщили о подозрении директору предприятия, который незаконно занимался добычей торфа и нанес ущерб государству на сумму около 11 млн гривен.