На Запоріжжі у воді Азовського моря знайшли холерний вібріон

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КИЇВ. 30 червня. УНН. З 20 по 26 червня цього року в Запорізькій області на вібріофлору обстежено 124 особи, що на 48,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної установи "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України".

"За вказаний період (з 20 червня 2020 року по 26 червня 2020 року) в області на вібріофлору обстежено 124 особи, що на 48,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року (2019 рік – 240 осіб). Отримані негативні результати досліджень матеріалу на холеру", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з 20 червня 2020 року до 26 червня 2020 року із навколишнього середовища відібрано і досліджено на холеру 84 проби (аналогічний період 2019 року – 139 проб), у тому числі 23 проби води Азовського моря, 18 проб води річки Дніпро, 15 проб води інших річок та ставків, 23 проби стічних вод інфекційних лікарень/відділень лікувальних закладів області, 5 проб стічних вод до очищення, відібраних на міських очисних спорудах.

"Холероподібні вібріони виділені з 10 проб, що становить 11,9% від загальної кількості досліджених проб (2019 рік – з 15 проб або 10,8% проб). Серед позитивних 5 проб морської води в Приазовському районі, 2 проби води річки Молочна і 1 проба води Старичного озера у м. Мелітополі, по 1 пробі стічних вод інфекційних стаціонарів до знезараження у м. Мелітополі та Приазовському районі", - зазначається в повідомленні.

Також зазначається, що холероподібні вібріони можуть спричиняти поодинокі захворювання на гострі кишкові інфекції з легким перебігом, без ускладнень і без тенденції до масового розповсюдження.

Нагадаємо, через повені зростає ризик спалахів інфекційних хвороб.

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