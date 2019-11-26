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На Запоріжжі без опалення залишились два дитячих садки

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Запорізькій області без опалення залишились дошкільний заклад "Метелик" та "Вербиченька" через проведення ремонтних робіт. Про це повідомляє УНН з посиланням на департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації.

"На сьогодні опалюється 100% житлових будинків (5213) та 100% лікарень (67), 99,5% дитячих садків (405 із 407), 99,8% навчальних закладів (513 із 514). Не опалюється у м. Томак дошкільний заклад "Метелик" та у Веселівському районі дошкільний заклад "Вербиченька" через проведення ремонтних робіт у приміщеннях", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що вихованці дитсадків були переведені до інших закладів дошкільної освіти. Також повідомляється, що через порив трубопроводу не опалюється Юльївський навчально-виховний комплекс. Навчальний процес триває, на сьогодні заклад опалюється обігрівачами.

"Мене особливо непокоїть той факт, що серед проблемних об’єктів знаходяться заклади освіти. Діти не повинні чекати завершення ремонту та їздити на навчання в інші заклади або вчитися під обігрівачами. По кожному закладу освіти, які сьогодні не опалюються, маємо відстежувати ситуацію окремо. Буду тримати це на особистому контролі", - сказав голова облдержадміністрації Віталій Туринок.

Нагадаємо, на Кіровоградщині через пориви трубопроводу без опалення залишися житлові будинки та дитсадки.

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