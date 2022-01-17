На заході Афганістану стався землетрус магнітудою 5,6, загинуло понад 25 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Щонайменше 26 людей загинули внаслідок землетрусу на заході Афганістану у понеділок. Про це пише УНН з посиланням на NDTV.
Деталі
Жертви загинули внаслідок обвалення дахів їхніх будинків у районі Кадіс у західній провінції Бадгіс, повідомив представник провінції Баз Мохаммад Сарварі.
За даними Геологічної служби США, неглибокий землетрус мав магнітуду 5,6.
"П'ять жінок і четверо дітей серед 26 людей, які загинули внаслідок землетрусу", - сказав Сарварі, додавши, що ще четверо отримали поранення.
За його словами, землетрус також завдав збитків жителям району Мукр у провінції, але подробиці, зокрема про жертви, як і раніше, недоступні.
Доповнення
Афганістан вже перебуває на межі гуманітарної катастрофи, посиленої захопленням країни талібами у серпні, коли західні країни заморозили міжнародну допомогу та доступ до активів, які перебувають за кордоном.
Кадіс є одним з районів, які найбільше постраждали від руйнівної посухи, і за останні 20 років майже не отримав допомоги від міжнародних благодійників.
Країна часто страждає від землетрусів, особливо в гірському масиві Гіндукуш, який знаходиться недалеко від стику Євразійської та Індійської тектонічних плит.
Землетруси можуть завдати значної шкоди погано збудованим будинкам та будівлям у бідному Афганістані.
У 2015 році майже 280 людей загинули внаслідок потужного землетрусу магнітудою 7,5 з центром у гірському хребті, при цьому основна частина смертей припала на Пакистан. Під час цієї катастрофи 12 молодих афганських дівчаток були роздавлені в тисняві, коли намагалися покинути шкільну будівлю, що тремтіла.