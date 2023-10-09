На захисті краси України разом: понад 8 мільйонів на підготовку аеророзвідниць для ЗСУ - зібрано

ukru
29 березня, 17:57 • 187972 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 239672 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 210322 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 247134 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 217757 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 174700 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 173139 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 155365 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 461237 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174029 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.5 м/с
57 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 116436 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 132999 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

08:53 • 53783 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 84024 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 65311 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 314621 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 461277 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 505138 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 507752 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 412231 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 116436 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 239671 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 153443 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 146027 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 118521 перегляди
Актуальне
На захисті краси України разом: понад 8 мільйонів на підготовку аеророзвідниць для ЗСУ - зібрано

На захисті краси України разом: понад 8 мільйонів на підготовку аеророзвідниць для ЗСУ - зібрано

Київ • УНН

 • 652042 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. 30 вересня завершився збір на навчання та забезпечення устаткуванням 100 аеророзвідниць для ЗСУ в межах проєкту «На захисті краси України». Ініціативу підтримали майже 684 000 людей, а зібрана сума навіть дещо перевищила початкову мету – 8 000 000 грн.

За 2 місяці організаторам – лінії магазинів EVA та фонду Dignitas – вдалося акумулювати 8 698 223 грн. Перекази від клієнтів на касах EVA сягнули 7 229 223грн. На рахунки фонду Dignitas від донатерів надійшло 406 658 грн. Ще 1 062 342 грн з продажу товарів власних торгових марок ABOUT та Patricia Ledo за умовами проєкту виділила сама мережа.

«Ми раді, що нашу ініціативу так активно підтримали, і збір закрився доволі швидко, адже безпілотники дозволяють зберегти безцінні життя захисників і захисниць України. Тому, власне, ми цей проєкт реалізували. До нього долучились 683 820 людей. Донати були від 89 копійок до 80 000 грн. Це ще раз доводить – не треба думати, великий ваш внесок чи маленький, чекати якогось слушного моменту. Кожен має долучатися, як може. Головне – тут і зараз. А коли з’явиться можливість задонатити ще, повірте, буде куди», – розповіла керівниця PR-напряму EVA Олександра Гнатик.

Попри успішне завершення збору, проєкт «На захисті краси України» продовжується. Триває закупівля необхідного обладнання й устаткування для майбутніх аеророзвідниць. Після складання іспитів, кожна з них отримає 2 ударних дрони, пульт з набором батарей, спеціальні окуляри, тактичний рюкзак «дроновода» вітчизняного виробництва, підсумок під магазин, а також захисну амуніцію – плитоноску, протиуламковий фартух та бронепакети.

Зараз програму освоюють 11 дівчат і ще одна група готується почати. Деякі військовослужбовиці, які висловили бажання пройти курс, чекають дозволу від свого керівництва. Навчання аеророзвідниць розраховане на 33 дні. За цей час курсантки мають не лише опанувати управління безпілотниками, а й засвоїти багато супутніх знань, необхідних для операторок FPV-дронів: прошивка, налаштування та ремонт обладнання, тактична медицина та мінна безпека.

«Одне із найбільшпопулярних питань від військових, яке я чую зараз: «Підкажеш, де взяти більше операторів дронів». Ми кажемо, що нам потрібно більше дронів. Але треба й розуміти, що дрон без якісно підготовленого вправного оператора не буде працювати. Ми відкрили цей проєкт з мережею EVA саме для тих дівчат, які хочуть вивчитись на оператора FPV-дрона, тим самим технологічно посилити українську армію. Щоб там, де ми закриваємо відсутність технологій людьми, у нас стали в рази менші втрати. Я всіх закликаю вкладатися в те, щоб стало більше дівчат, завдяки яким у нас є тилові міста, які вправно захищають красу нашої землі й нас самих. Як кажуть у фонді Dignitas, ніколи не сумнівайтеся в тому, що жінки — це наша суперсила», – каже Любов Шипович, директорка фонду Dignitas.

Зважаючи на велику кількість актуальних зборів та ініціатив для підтримки ЗСУ, важливою складовою успіху проєкту «На захисті краси України» є його креативна частина, яку забезпечила творча лабораторія Gusev Art Lab. «Краса України – у кожного своя, але захистити її ми можемо тільки всі разом. Це дуже особливий для нас проєкт. Не просто збір коштів на навчання і забезпечення аеророзвідниць. Він нагадав кожному, хто тим чи іншим чином долучився до проєкту, що ми захищаємо — особливі моменти, рідні місця, щасливі спогади. Дівчата-військові ділились з нами тим, що для них краса України, і надихали нас продовжувати нашу роботу, аби залучити якомога більше учасників для допомоги ЗСУ», – розповів засновник та креативний директор Gusev Art Lab Артем Гусєв.

Працюючи над дизайном та стилем проєкту, креативна команда надихнулася автентичною графікою українських художників, які створювали обкладинки для канадсько-українського журналу «Жіночий світ», і розробила неповторну айдентику, елементи якої в унікальному орнаменті передавали і красу української землі, і актуальну потребу в забезпеченні військових дронами для захисту України.

Нам є що і з ким захищати. Дякуємо Збройним Силам України!

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,679.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,807.71