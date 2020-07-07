На Закарпатті прикордонника викрили на “кришуванні” контрабанди цигарок до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. На Закарпатті Служба безпеки України викрила посадовця прикордонної служби на сприянні нелегальному переправленню підакцизних тютюнових виробів до Євросоюзу. Про це повідомили УНН у пресслужбі УСБУ в Закарпатській області.
“За попередньою версією слідства, механізм незаконного збагачення налагодив начальник відділення Мукачівського прикордонного загону. За різні суми хабарів він "допомагав“ місцевим контрабандистам переміщати цигарки за кордон поза встановленими пунктами пропуску та завчасно попереджав їх про наближення рейдів. Нелегальний трансфер понад 25 тисяч пачок тютюнової продукції прикордонник оцінив у 2 тисячі доларів США. Затримали зловмисника у місті Виноградів відповідно до ст.208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини хабара”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.
Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших посадовців прикордонного загону, можливо причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, на Рівненщині поліцейському повідомили про підозру через вимагання та отримання хабара від особи, яка займається незаконним видобутку бурштину.