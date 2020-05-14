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На Рівненщині поліцейський підозрюється у "кришуванні" незаконного видобутку бурштину

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. На Рівненщині поліцейському повідомили про підозру через вимагання та отримання хабара від особи, яка займається незаконним видобутку бурштину. Про це повідомляє УНН із посиланням на прессулжбу ДБР.

На Рівненщині поліцейський підозрюється у "кришуванні" незаконного видобутку бурштину

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, повідомили про підозру патрульному Сарненського відділу поліції ГУ Нацполіції у Рівненській області. Правоохоронець підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні.

За попередньою інформацією, патрульний з листопада 2019 року систематично вимагав у фізичної особи, що займається незаконним видобутком каміння, неправомірну вигоду за непритягнення його до відповідальності. Правоохоронець встановив розцінки у сумі 200 доларів США за день роботи кожної мотопомпи.

Слідчі ДБР отримали докази одержання правоохоронцем неправомірної вигоди у сумі понад 12 000 гривень.

Крім того, у ході обшуків, проведених правоохоронцями за місцем роботи та проживання підозрюваного, а також за місцем можливого незаконного зберігання корисних копалин, виявлено та вилучено понад 150 кілограм бурштину-сирцю, орієнтовною вартістю близько 2,2 мільйона гривень, грошові кошти в сумі 6 820 доларів США та знаряддя для обробітку бурштину.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Рівненщині затримали організатора нелегального бурштинового бізнесу.

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