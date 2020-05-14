На Рівненщині поліцейський підозрюється у "кришуванні" незаконного видобутку бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. На Рівненщині поліцейському повідомили про підозру через вимагання та отримання хабара від особи, яка займається незаконним видобутку бурштину. Про це повідомляє УНН із посиланням на прессулжбу ДБР.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, повідомили про підозру патрульному Сарненського відділу поліції ГУ Нацполіції у Рівненській області. Правоохоронець підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні.
За попередньою інформацією, патрульний з листопада 2019 року систематично вимагав у фізичної особи, що займається незаконним видобутком каміння, неправомірну вигоду за непритягнення його до відповідальності. Правоохоронець встановив розцінки у сумі 200 доларів США за день роботи кожної мотопомпи.
Слідчі ДБР отримали докази одержання правоохоронцем неправомірної вигоди у сумі понад 12 000 гривень.
Крім того, у ході обшуків, проведених правоохоронцями за місцем роботи та проживання підозрюваного, а також за місцем можливого незаконного зберігання корисних копалин, виявлено та вилучено понад 150 кілограм бурштину-сирцю, орієнтовною вартістю близько 2,2 мільйона гривень, грошові кошти в сумі 6 820 доларів США та знаряддя для обробітку бурштину.
У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Рівненщині затримали організатора нелегального бурштинового бізнесу.