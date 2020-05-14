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В Ровенской области полицейский подозревается в "крышевании" незаконной добычи янтаря

Киев • УНН

 • 13161 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Ровенской области полицейскому сообщили о подозрении из-за вымогательства и получения взятки от лица, занимающегося незаконной добычей янтаря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прессулжбу ГБР.

В Ровенской области полицейский подозревается в "крышевании" незаконной добычи янтаря

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, сообщили о подозрении патрульному Сарненского отдела полиции ГУ Нацполиции в Ровенской области. Правоохранитель подозревается в получении неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, патрульный с ноября 2019 года систематически требовал у физического лица, занимающегося незаконной добычей камня, неправомерную выгоду за непривлечение его к ответственности. Правоохранитель установил расценки в сумме 200 долларов США за день работы каждой мотопомпы.

Следователи ГБР получили доказательства получения стражем порядка неправомерной выгоды в сумме более 12 000 гривен.

Кроме того, в ходе обысков, проведенных правоохранителями по месту работы и жительства подозреваемого, а также по месту возможного незаконного хранения полезных ископаемых, обнаружено и изъято более 150 килограмм янтаря-сырца, ориентировочной стоимостью около 2,2 миллиона гривен, денежные средства в сумме 6 820 долларов США и орудия для обработки янтаря.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Ровенской области задержали организатора нелегального янтарного бизнеса.

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