На Закарпатті під час земляних робіт засипало трьох людей: загинула жінка

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Повідомлення про подію надійшло до рятувальників 23 серпня о 17:53. З'ясувалось, що під час проведення земляних робіт з укріплення фундаменту житлового будинку на території приватного домоволодіння у місті Перечин на вулиці Бабича стався зсув ґрунту. У результаті цього засипало трьох осіб.

Рятувальники, що прибули на місце, разом з місцевим населенням, вивільнили чоловіка і жінку та передали до рук лікарів. Ще одна жінка загинула.

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