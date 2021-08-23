На Закарпатті під час земляних робіт засипало трьох людей: загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Закарпатській області під час проведення земляних робіт засипало трьох осіб. Надзвичайники врятували двох людей, ще одна жінка загинула, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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Повідомлення про подію надійшло до рятувальників 23 серпня о 17:53. З'ясувалось, що під час проведення земляних робіт з укріплення фундаменту житлового будинку на території приватного домоволодіння у місті Перечин на вулиці Бабича стався зсув ґрунту. У результаті цього засипало трьох осіб.
Рятувальники, що прибули на місце, разом з місцевим населенням, вивільнили чоловіка і жінку та передали до рук лікарів. Ще одна жінка загинула.
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