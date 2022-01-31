На Закарпатті на трасу зійшло дві лавини
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні вночі снігові лавини зійшли на автодорогу у Рахівському районі Закарпатської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на обласну службу автомобільних доріг.
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Інцидент стався на автодорозі Н-09 Мукачево — Рахів — Івано-Франківськ — Львів.
"У селі Ділове та у Рахові дві снігові локальні лавини зійшли до середини проїжджої частини. Висота снігового зсуву сягала 7 метрів. Прибрали їх фронтальним навантажувачем. Перерви в русі транспорту не було", — ідеться у повідомленні.
Додамо
За прогнозами обласного центру з гідрометеорології, протягом 31 січня — 1 лютого на дорогах Закарпаття та в Ужгороді буде ожеледиця. Вночі, переважно в горах, прогнозують посилення вітру до 15-20 м/с та хуртовину.
Нагадаємо
За даними синоптиків, протягом останніх днів січня в Україні буде сніжна погода.