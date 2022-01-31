На Закарпатті на трасу зійшло дві лавини

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 79353 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 149751 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 146712 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 173449 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 176836 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 139231 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 149465 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171186 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182092 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216609 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.6 м/с
91 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 391251 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 118381 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 96130 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 127212 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 63633 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 391219 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 274019 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 340034 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 454944 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 702546 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 63576 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 127157 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 114000 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 150139 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 174130 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

На Закарпатті на трасу зійшло дві лавини

На Закарпатті на трасу зійшло дві лавини

Київ • УНН

 • 30153 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні вночі снігові лавини зійшли на автодорогу у Рахівському районі Закарпатської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на обласну службу автомобільних доріг.

Деталі

Інцидент стався на автодорозі Н-09 Мукачево — Рахів — Івано-Франківськ — Львів.

"У селі Ділове та у Рахові дві снігові локальні лавини зійшли до середини проїжджої частини. Висота снігового зсуву сягала 7 метрів. Прибрали їх фронтальним навантажувачем. Перерви в русі транспорту не було", — ідеться у повідомленні.

Додамо

За прогнозами обласного центру з гідрометеорології, протягом 31 січня — 1 лютого на дорогах Закарпаття та в Ужгороді буде ожеледиця. Вночі, переважно в горах, прогнозують посилення вітру до 15-20 м/с та хуртовину.

Нагадаємо

За даними синоптиків, протягом останніх днів січня в Україні буде сніжна погода.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$86,729.90
Золото
$3,165.59
Tesla
$278.59
Brent
$74.64
S&P 500
$5,645.19
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,900.53