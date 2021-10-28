На вулицях та проспектах Києва утворилися затори: де ускладнено рух

Деталі

Так, на правому березі рух ускладнено на проспектах Валерія Лобановського, Повітрофлотському, Перемоги, Степана Бандери, Любомира Гузара та Леся Курбаса.

Рух також ускладнено на вулицях Жилянській, Саксаганського, Юрія Іллєнка, Дегтярівській, Дорогожицькій, Вадима Гетьмана, В'ячеслава Чорновола, Маршала Рибалка, Лук'янівській, Павла Скоропадського.

На лівому березі рух ускладнено на проспектах Миколи Бажана, Романа Шухевича, Соборності, Броварському та Юрія Гагаріна. Ускладнено рух також на вулицях Андрія Малишка, Оноре де Бальзака, Теодора Драйзера, Попудренка.

Рух на мостах - Північному та Дарницькому ускладнено у напрямку правого берега. На мостах – Південному, Патона та Метро можна проїхати вільно.

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