На улицах и проспектах Киева образовались пробки: где затруднено движение

Детали

Так, на правом берегу движение затруднено на проспектах Валерия Лобановского, Воздухофлотском, Победы, Степана Бандеры, Любомира Гузара и Леся Курбаса.

Движение также затруднено на улицах Жилянской, Саксаганского, Юрия Ильенко, Дегтяревской, Дорогожицкой, Вадима Гетьмана, Вячеслава Черновола, Маршала Рыбалко, Лукьяновской, Павла Скоропадского.

На левом берегу движение затруднено на проспектах Николая Бажана, Романа Шухевича, Соборности, Броварском и Юрия Гагарина. Затруднения движения есть также на улицах Андрея Малышко, Оноре де Бальзака, Теодора Драйзера, Попудренко.

Движение на мостах - Северном и Дарницком затруднено в направлении правого берега. На мостах - Южном, Патона и Метро можно проехать свободно.

Добавим

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