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На улицах и проспектах Киева образовались пробки: где затруднено движение

Киев • УНН

 • 17979 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. По состоянию на 8:15 четверга, 28 октября, в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.

На улицах и проспектах Киева образовались пробки: где затруднено движение

Детали

Так, на правом берегу движение затруднено на проспектах Валерия Лобановского, Воздухофлотском, Победы, Степана Бандеры, Любомира Гузара и Леся Курбаса.

Движение также затруднено на улицах Жилянской, Саксаганского, Юрия Ильенко, Дегтяревской, Дорогожицкой, Вадима Гетьмана, Вячеслава Черновола, Маршала Рыбалко, Лукьяновской, Павла Скоропадского.

На левом берегу движение затруднено на проспектах Николая Бажана, Романа Шухевича, Соборности, Броварском и Юрия Гагарина. Затруднения движения есть также на улицах Андрея Малышко, Оноре де Бальзака, Теодора Драйзера, Попудренко.

Движение на мостах - Северном и Дарницком затруднено в направлении правого берега. На мостах - Южном, Патона и Метро можно проехать свободно.

Добавим

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

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