На виборах в ОТГ 1,7% дільниць відкрилися з запізненням – ОПОРА

"Зафіксовано відкриття 1,7% виборчих дільниць пізніше 08 год., що було пов’язано із проблемами в організації голосування. Натомість 98,3% виборчих дільниць відкрилися вчасно", - йдеться у повідомленні організації.

Також, за даними мережі, 14,4% ДВК розпочали підготовчі засідання у неналежний час.

"Недотримання ДВК законодавчих вимог щодо належного часу для проведення підготовчих засідань у день голосування негативно впливають на можливості суб’єктів виборчого процесу фіксувати кількість виборчих бюлетенів на дільниці, оглядати виборчі скриньки та підписувати контрольний лист, які опускаються до відповідних скриньок", підкреслили в організації.

Крім того, спостерігачі ОПОРИ зафіксували наявність належного кворуму під час проведення членами ДВК підготовчого засідання. На 100% виборчих дільниць, які включені до репрезентативної вибірки ОПОРИ, у підготовчому засіданні взяли участь більше половини членів ДВК від складу відповідної комісії. Майже 6% ДВК не вели протокол підготовчого засідання ДВК.

Окремі ДВК, як засвідчують спостерігачі ОПОРИ, неналежним чином забезпечували охорону виборчих бюлетенів до початку голосування. Напередодні дня голосування спостерігачі повідомляли про недостатньо ефективну комунікацію поліції та ТВК з питань охорони виборчих бюлетенів.

Як повідомляв УНН, поліція вже відкрила шість проваджень через порушення на виборах ОТГ.