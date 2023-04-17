На утримання ферм та закупівлю генераторів: Нідерланди нададуть 100 млн євро для України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Нідерланди нададуть 100 мільйонів євро через Світовий банк, у вигляді гарантій для фінансування фермерських господарств та закупівлю генераторів для майбутньої зими. Про це повідомила міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співпраці Ліше Шрайнемахер, передає УНН з посиланням на NL Times.
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За словами Шрайнемахер, ця допомога є першою конкретною реалізацією суми у 2,5 мільярди євро, які Нідерланди пообіцяли Україні цього року у вигляді допомоги на відновлення.
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"40 мільйонів євро будуть використані спеціально для сільськогосподарських підприємств, щоб вони могли купити зерно або замінити зламане сільськогосподарське обладнання цього сезону", - зазначила Шрайнемахер.
Ці підприємства просто візьмуть позику в місцевому банку, але оскільки банки там, природно, зараз не бажають, буде гарантія, що банк поверне свої гроші в будь-який час. Тоді банк також більш схильний робити кредит швидше", - сказала вона.
Доповнення
За словами міністра, ці гроші допоможуть не лише українському аграрному сектору. Підтримка піде також на користь глобальної продовольчої безпеки, оскільки Україна експортує багато зерна.
Решта допомоги, а саме 100 мільйонів євро, буде призначена не тільки для купівлі генераторів, але і для таких цілей, як ремонт доріг.
Однак міністр поки що не знає, на які проєкти відновлення Нідерланди виділять більше грошей. Проте, міністр наголосила, що сприяння знешкодженню наземних мін займає перше місце у списку, "бо люди хочуть мати можливість безпечно повернутися додому".