На содержание ферм и закупку генераторов: Нидерланды предоставят 100 млн евро для Украины

Детали

По словам Шрайнемахер, эта помощь является первой конкретной реализацией суммы в 2,5 миллиарда евро, которые Нидерланды пообещали Украине в этом году в виде помощи на восстановление.

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"40 миллионов евро будут использованы специально для сельскохозяйственных предприятий, чтобы они могли купить зерно или заменить сломанное сельскохозяйственное оборудование в этом сезоне", - отметила Шрайнемахер.

Эти предприятия просто возьмут кредит в местном банке, но поскольку банки там, естественно, сейчас не желают, будет гарантия, что банк вернет свои деньги в любое время. Тогда банк также более склонен делать кредит быстрее", - сказала она.

Дополнение

По словам министра, эти деньги помогут не только украинскому аграрному сектору. Поддержка пойдет также на пользу глобальной продовольственной безопасности, поскольку Украина экспортирует много зерна.

Остальная помощь, а именно 100 миллионов евро, будет предназначена не только для покупки генераторов, но и для таких целей, как ремонт дорог.

Однако министр пока не знает, на какие проекты восстановления Нидерланды выделят больше денег. Но министр подчеркнула, что содействие обезвреживанию наземных мин занимает первое место в списке, "потому что люди хотят иметь возможность безопасно вернуться домой".