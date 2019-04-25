На Тенеріфе матір і сина забили до смерті в печері

Пошуки зниклих в горах велися з вівторка. До місця злочину правоохоронців привів ще один син убитої: шестирічний хлопчика, брудного і переляканого, виявили туристи. Він розповів, що в печеру його сім'ю заманив батько. Коли той накинувся на матір, дитина втікла.

"Можливо, вбивство сталося в результаті сімейної сварки. У всякому разі, саме так все і виглядає. Але ми поки ні в чому не впевнені. Необхідно зібрати більше інформації і доказів", - заявив Хосе Мігель Родрігес Фрага, мер Адехе.



Поліція заарештувала батька хлопчика у себе в квартирі. При затриманні він чинив опір. Його обличчя було вкрите синцями та подряпинами: можливо, це сліди боротьби.

"Він ще нічого конкретного нам не розповів. Каже, що просто залишив сім'ю в печері. Більше нічого", - говорить мер.



Чоловік перебрався на острів кілька років тому і працював тут кухарем. Пара розійшлася, але діти регулярно відвідували батька.



Як повідомляв УНН, в місті Жовква Львівської області троє неповнолітніх через борг до смерті забили знайомого 17-річного хлопця, фотографії тіла загиблого були оприлюднені в соціальній мережі.