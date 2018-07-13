На Сумщині рекетири вимагали від чоловіка гроші за його власне авто
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Поліція затримала зловмисників, які заволоділи автомобілем, а потім, погрожуючи розправою, вимагали у власника 1500 доларів за його повернення. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Сумській області, передає УНН.
"Група осіб, які мають кримінальний досвід, серед яких є кримінальний авторитет, так званий "смотрящий" міста Охтирка, заволоділи автомобілем потерпілого. У подальшому вимагали з останнього 1500 доларів США за його повернення, погрожуючи застосуванням фізичного насилля у разі не надання цих коштів", - йдеться в повідомленні.
Вчора, 12 липня, двох осіб затримали на гарячому при отриманні грошей від потерпілого.
Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна) КК України та обрання їм запобіжного заходу. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.
Нагадаємо, на Київщині ліквідували злочинне угруповання, яке скуповувало борги, а потім шантажем та погрозами примушували боржників виплачувати гроші.