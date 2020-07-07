На Рівненщині послабили карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. В Рівненській області через зниження хворих на COVID-19, вирішили послабити карантин. В області дозволили відкрити спортзали, музеї під відкритим небом, гуртки для дітей та дитячі садки в декількох районах. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.
"7 липня на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС прийняли три блоки послаблень карантинних заходів на Рівненщині", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перелік послаблень наступний:
▪️ перший блок - спортивні заклади, заклади культури та дитячі садочки. Зокрема, вирішили дозволити роботу закладів фізичної культури та спорту, спортивних залів, фітнес-центрів для проведення тренувань (крім групових занять для понад 10 осіб);
▪️ другий блок - відновлення діяльності творчих мистецьких студій за рішенням органу управління, відкритих майданчиків музеїв з дотриманням протиепідемічних заходів;
▪️ третій блок - рекомендували районним комісіям розглянути питання про відвідування дитячих садочків у Демидівському, Дубенському (крім міста Дубно), Дубровицькому, Корецькому, Радивилівському районах.
Нагадаємо, у Львівській області вирішили частково послабити карантинні обмеження.