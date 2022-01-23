На порядку денному ситуація в Україні: Джонсон відправить главу британського Міноборони до Москви на переговори
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Прем'єр Британії Борис Джонсон, як очікується, дасть вказівку главі британського Міноборони Бену Уоллесу відвідати Москву для зустрічі з його російським колегою Сергієм Шойгу. Про це пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Відзначається, що Джонсон вважає ситуацію навколо України "найбільшим випробуванням єдності і рішучості Заходу і альянсу НАТО за останні десятиліття". За словами джерела телеканалу, Джонсона щодня інформують про розвиток ситуації навколо України.
"Очікується, що він (британський прем'єр) скаже міністру оборони Бену Уоллесу прийняти запрошення зустрітися в Москві з російським міністром оборони в найближчі дні", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прийняв запрошення зустрітися зі своїм британським колегою Беном Уоллесом для "обговорення кризи на російсько-українському кордоні".
Доповнення
На кордоні з Україною зосереджено десятки тисяч російських військовослужбовців, а також цілий арсенал танків, бойових машин, артилерії і ракет.
Росія заперечує свої плани вторгнення, але Білий дім вважає, що тепер атака може відбутися в будь-який момент.
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила в п'ятницю, що Москва ризикує опинитися втягнутою в "жахливу ситуацію" в разі вторгнення.
Виступаючи в Австралії, Трасс попередила президента Росії Володимира Путіна, що він знаходиться "на межі серйозної стратегічної помилки".
Він "не засвоїв уроків історії, - сказала Трасс в Сіднеї. - Українці будуть боротися з цим, це може бути жахливо".
Велика Британія одна з небагатьох західних країн, які допомагають Україні з такою зброєю, як протитанкові ракети, через загрозу агресії з боку Росії.