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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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На порядку денному ситуація в Україні: Джонсон відправить главу британського Міноборони до Москви на переговори

На порядку денному ситуація в Україні: Джонсон відправить главу британського Міноборони до Москви на переговори

Київ • УНН

 • 20364 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Прем'єр Британії Борис Джонсон, як очікується, дасть вказівку главі британського Міноборони Бену Уоллесу відвідати Москву для зустрічі з його російським колегою Сергієм Шойгу. Про це пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Відзначається, що Джонсон вважає ситуацію навколо України "найбільшим випробуванням єдності і рішучості Заходу і альянсу НАТО за останні десятиліття". За словами джерела телеканалу, Джонсона щодня інформують про розвиток ситуації навколо України.

"Очікується, що він (британський прем'єр) скаже міністру оборони Бену Уоллесу прийняти запрошення зустрітися в Москві з російським міністром оборони в найближчі дні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прийняв запрошення зустрітися зі своїм британським колегою Беном Уоллесом для "обговорення кризи на російсько-українському кордоні".

Доповнення

На кордоні з Україною зосереджено десятки тисяч російських військовослужбовців, а також цілий арсенал танків, бойових машин, артилерії і ракет.

Росія заперечує свої плани вторгнення, але Білий дім вважає, що тепер атака може відбутися в будь-який момент.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила в п'ятницю, що Москва ризикує опинитися втягнутою в "жахливу ситуацію" в разі вторгнення.

Виступаючи в Австралії, Трасс попередила президента Росії Володимира Путіна, що він знаходиться "на межі серйозної стратегічної помилки".

Він "не засвоїв уроків історії, - сказала Трасс в Сіднеї. - Українці будуть боротися з цим, це може бути жахливо".

Велика Британія одна з небагатьох західних країн, які допомагають Україні з такою зброєю, як протитанкові ракети, через загрозу агресії з боку Росії.

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