На Полтавщині продовжують гасити пожежу на сміттєзвалищі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу, яка виникла на сміттєзвалищі у місті Лубни. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Полтавській області, передає УНН.
"Станом на 21 годину 17 липня залишилося ліквідувати горіння на площі 1 га. Наразі гасіння пожежі триває", - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, 16 липня о 13:20 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на Лубенському міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів. Було встановлено, що горить вісім осередків на загальній площі 1,8 га, а глибина прогарів становить 0,5-1 м.
До гасіння від ДСНС залучили 10 рятувальників особового складу та 3 одиниці техніки. Крім того, залучено 5 одиниць техніки та 6 працівників місцевого комунального підприємства.