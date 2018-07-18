В Полтавской области продолжают тушить пожар на свалке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Спасатели продолжают ликвидировать пожар, который возник на мусоросвалке в городе Лубны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области, передает УНН.
"По состоянию на 21 часов 17 июля осталась ликвидировать горение на площади 1 га. Сейчас тушение пожара продолжается", - отметили в ГСЧС.
Напомним, 16 июля в 13:20 к спасателям поступило сообщение о пожаре на Лубенской городской свалке твердых бытовых отходов. Было установлено, что горит восемь ячеек на общей площади 1,8 га, а глубина прогаров составляет 0,5-1 м.
К тушению от ГСЧС привлекли 10 спасателей личного состава и 3 единицы техники. Кроме того, привлечено 5 единиц техники и 6 работников местного коммунального предприятия.