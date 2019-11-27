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На Полтавщині анонім повідомив, що у трьох вагонах потягу заклали пластид

На Полтавщині анонім повідомив, що у трьох вагонах потягу заклали пластид

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. На Полтавщині поліція встановила особу аноніма, який повідомив, що у трьох вагонах потягу був закладений пластид. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.

“Інформацію про замінування потягу з невідомим сполученням поліція Миргородщини отримала сьогодні, близько 3-ї ранку. Анонім повідомив, що трьох вагонах заклали „пластид“. За 40 хвилин після отримання телефонного повідомлення поліцейські сектору реагування патрульної поліції Миргорода встановили особу „мінувальника“”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що кінолог із собакою-шукачем обстежили потяги і територію однієї із залізничних станцій району і не виявили вибухонебезпечних предметів.

“З’ясували, що до поліції телефонував 33-річний житель м. Глобино. „Телефонного терориста“ у стані алкогольного сп’яніння поліцейські виявили на станції „Ромодан“. У скоєному чоловік зізнався. Свій вчинок пояснив сімейними негараздами”, — зазначили у відділі комунікації.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років ув’язнення.

Нагадаємо, через загрозу вибуху евакуювали Центральний вокзал у Києві.

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