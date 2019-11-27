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В Полтавской области аноним сообщил, что в трех вагонах поезда заложили пластид

В Полтавской области аноним сообщил, что в трех вагонах поезда заложили пластид

Киев  •  УНН

 • 10457 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. На Полтавщине полиция установила личность анонима, который сообщил, что в трех вагонах поезда был заложен пластид. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.

“Информацию о заминировании поезда с неизвестным сообщением полиция Миргородского района получила сегодня, около 3 утра. Аноним сообщил, что трех вагонах заложили „пластид“. За 40 минут после получения телефонного сообщения полицейские сектора реагирования патрульной полиции Миргорода установили личность „минера“”, — говорится в сообщении.

Указано, что кинолог с собакой-искателем обследовали поезда и территорию одной из железнодорожных станций района и не обнаружили взрывоопасных предметов.

“Выяснилось, что в полицию звонил 33-летний житель г. Глобино. „Телефонного террориста“ в состоянии алкогольного опьянения полицейские обнаружили на станции „Ромодан“. В содеянном мужчина сознался. Свой поступок объяснил семейными неурядицами”, — отметили в отделе коммуникации.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет заключения.

Напомним, из-за угрозы взрыва эвакуировали Центральный вокзал в Киеве.

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