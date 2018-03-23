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На окуповану Луганщину призупинили подачу води

На окуповану Луганщину призупинили подачу води

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Подача води з Петрівської насосної станції на тимчасово непідконтрольну Україні територію Луганської області призупинена. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, передає УНН.

"Призупинено подачу води з Петрівської насосної станції на неконтрольовану частину Луганщини. Причина зупинки – аварійна ситуація на магістральному водоводі на непідконтрольній території", - йдеться в повідомленні міністерства.

Нагадаємо, що вісім міст на Донеччині, а саме: Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, Вугледар, Волноваха, Докучаєвськ та Маріуполь - залишилися без води через знеструмлення насосної станції.

Як раніше повідомив УНН, негода залишила без електропостачання 174 населених пункти в 10 областях України.

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