На окуповану Луганщину призупинили подачу води
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Подача води з Петрівської насосної станції на тимчасово непідконтрольну Україні територію Луганської області призупинена. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, передає УНН.
"Призупинено подачу води з Петрівської насосної станції на неконтрольовану частину Луганщини. Причина зупинки – аварійна ситуація на магістральному водоводі на непідконтрольній території", - йдеться в повідомленні міністерства.
Нагадаємо, що вісім міст на Донеччині, а саме: Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, Вугледар, Волноваха, Докучаєвськ та Маріуполь - залишилися без води через знеструмлення насосної станції.
Як раніше повідомив УНН, негода залишила без електропостачання 174 населених пункти в 10 областях України.