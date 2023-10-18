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На Одещині зі скандалом звільнили головлікаря "екстреної допомоги"

Київ • УНН

 • 577321 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер прямо на нараді звільнив Ірину Парамонову, яка до сьогодні керувала обласним центром екстреної медичної допомоги, повідомляє УНН з посиланням на джерела в медичному комунальному підприємстві.

На Одещині зі скандалом звільнили головлікаря "екстреної допомоги"

Деталі

Серед причин, які озвучив Кіпер на нараді, називають: повний безлад у комунальному підприємстві, недоцільні витрати та преміювання керівництва.

Інформацію про звільнення Парамонової в ОВА підтвердили, проте подробиці пообіцяли дати згодом.

Зазначимо, що Парамонова - креатура голови Одеської облради Григорія Діденка. Була призначена у березні 2023 року.

Нагадаємо, раніше Кіпер заявив, що охорона здоровʼя жителів Одещини є пріоритетом в роботі обласної адміністрації.

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