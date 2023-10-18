В Одесской области со скандалом уволили главврача "экстренной помощи"

Детали

Среди причин, которые озвучил Кипер на совещании, называют: полный беспорядок в коммунальном предприятии, нецелесообразные расходы и премирование руководства.

Информацию об увольнении Парамоновой в ОВА подтвердили, однако подробности пообещали дать позже.

Отметим, что Парамонова - креатура главы Одесского облсовета Григория Диденко. Была назначена в марте 2023 года.

Напомним, ранее Кипер заявил, что здравоохранение жителей Одесской области является приоритетом в работе областной администрации.