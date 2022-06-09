На Одещині є загроза проникнення ворожих ДРГ через Дунай - речник ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. На Одещині зберігається загроза спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп з Чорного моря через гирло Дунаю. Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону, пише УНН.
Цитата
"Розуміємо, і про це говорять також наші військові, що є певні, скажемо так, підозри про те, що ворог намагатиметься десь там в Дунаї діяти. Тобто з Чорного моря заходити в Дунай, саме диверсійно-розвідувальні групи, для того, щоб проводити певні бойові дії", - зауважив Братчук.
Деталі
Однак, з його слів, ця ситуація відслідковується.
Речник Одеської ОВА зауважив при цьому, що такі спроби ворога вже були "десь на початку березня нинішнього року". "Усі вони закінчилися дла нас добре, тому що наші військові відреагували, для ворога - вони понесли втрати, дехто встиг відступити, і більше таких спроб не було. Але ризик залишається", - вказав Братчук.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти перегруповують сили у Чорному морі та нарощують бойові можливості на Зміїному