На Одещині припинили канал постачання амфетаміну до Австралії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. В Одеській області викрили черговий канал контрабанди наркотиків, які мали потрапити до Австралії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“Прикордонники оперативних підрозділів впродовж 2019 року проводили комплекс заходів спрямованих на припинення одного з міжнародних наркоканалів та викриття причетних до його налагодження осіб. В результаті проробленої клопіткої роботи, було встановлено та задокументовано факт здійснення контрабанди амфетаміну до Австралії з допомогою поштового оператора України”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що злочинцем виявився українець.

Також, вчора зловмиснику оголосили про підозру в організації контрабанди наркотиків за низкою статей, зокрема, за статтями 305, 307, 311, 313 Кримінального кодексу України.

“На даний час особі обрано запобіжний захід у вигляді підписки про не виїзд. Заходи досудового розслідування продовжуються”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, поліцейські перекрили канал поставки наркотиків до Києва та вилучили “товар” на 110 млн грн.

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