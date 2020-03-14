В Одесской области остановили канал поставки амфетамина в Австралию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Одесской области разоблачили очередной канал контрабанды наркотиков, которые должны были попасть в Австралию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба ГПСУ.
“Пограничники оперативных подразделений в течение 2019 года проводили комплекс мероприятий, направленных на прекращение одного из международных наркоканалов и разоблачения причастных к его наладке людей. В результате проделанной кропотливой работы, было установлено и задокументировано факт совершения контрабанды амфетамина в Австралию с помощью почтового оператора Украины”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что преступником оказался украинец.
Также, вчера злоумышленнику объявили о подозрении в организации контрабанды наркотиков по ряду статей, в частности, по статьям 305, 307, 311, 313 Уголовного кодекса Украины.
“В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Меры досудебного расследования продолжаются”, — отмечается в сообщении.
Напомним, полицейские перекрыли канал поставки наркотиков в Киев и изъяли “товар” на 110 млн грн.