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На Одещині депутат вимагав 80 тис. доларів хабара за оформлення земельної ділянки

На Одещині депутат вимагав 80 тис. доларів хабара за оформлення земельної ділянки

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. На Одещині повідомили про підозру депутату селищної ради, який вимагав грошові кошти у сумі 80 тисяч доларів за "допомогу" щодо оформлення дозвільних документів на частину земельної ділянки, яка нібито була оформлена неналежним чином. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

"У грудні 2019 року до правоохоронців звернувся мешканець Одеської області, який повідомив, що депутат селищної ради вимагає від нього грошові кошти у сумі 80 000 доларів. В таку суму фігурант оцінив свою "допомогу" щодо оформлення дозвільних документів на частину земельної ділянки, яка нібито була оформлена неналежним чином" - сказано у повідомленні.

Зазначається, що затримали зловмисника під час одержання першої частини неправомірної вигоди - 11 000 доларів.
За погодженням з Генеральною прокуратурою фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершено. Відтак слідчі Управління розслідування корупційних злочинів ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо фігуранта. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, у справі про вимагання 250 тисяч доларів США за нерозголошення подробиць смерті нардепа підозрюваного підполковника СБУ взято під варту з альтернативою застави у майже 10 млн грн.

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