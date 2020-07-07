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Хабар за нерозголошення подробиць смерті нардепа: підполковника СБУ взяли під арешт

Хабар за нерозголошення подробиць смерті нардепа: підполковника СБУ взяли під арешт

Київ • УНН

 • 14383 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. У справі про вимагання 250 тисяч доларів США за нерозголошення подробиць смерті нардепа підозрюваного підполковника СБУ взято під варту з альтернативою застави у майже 10 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання, погоджене прокурором,.. щодо обрання заступнику начальника одного з відділів управління СБУ в Одеській області запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Підозрюваного у вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України) підполковника СБУ взято під варту в залі суду та визначено альтернативний запобіжний захід у виді застави розміром 9,7 млн грн", - вказали в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, співробітник спецслужби організував та керував діяльністю злочинного угруповання у складі не менше чотирьох осіб, учасники якого вимагали у підприємця грошові кошти в сумі 250 тис. доларів США за можливе нерозголошення відомостей щодо обставин загибелі народного депутата України, які можуть йому зашкодити. У випадку відмови від надання коштів, вони погрожували застосувати насильство над потерпілим та його близькими родичами.

Наразі вживаються заходи для встановлення усіх причетних до вчинення злочину осіб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, у справі про хабар за нерозголошення подробиць смерті нардепа у будівлі СБУ в Одесі пройшли обшуки.

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