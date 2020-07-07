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Взятка за неразглашение подробностей смерти нардепа: подполковника СБУ взяли под арест

Киев  •  УНН

 • 14382 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. В деле о вымогательстве 250 тысяч долларов США за неразглашение подробностей смерти нардепа подозреваемого подполковника СБУ взято под стражу с альтернативой залога в почти 10 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство, согласованное прокурором,.. об избрании заместителю начальника одного из отделов управления СБУ в Одесской области меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемого в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины) подполковника СБУ взято под стражу в зале суда и определено альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 9,7 млн грн", - указали в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группировки в составе не менее четырех человек, участники которого требовали у предпринимателя денежные средства в сумме 250 тыс. долларов США за возможное неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления средств, они угрожали применить насилие в отношении потерпевшего и его близких родственников.

Сейчас принимаются меры для установления всех причастных к совершению преступления лиц. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Напомним, по делу о взятке за неразглашение подробностей смерти нардепа в здании СБУ в Одессе прошли обыски.

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