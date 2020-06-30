На Львівщині за добу ще 143 інфікованих коронавірусом

"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 5435 осіб, 146 людей померло. 747 пацієнтів одужало", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1098 ПЛР-тестів, з них з нових проб — 482 ПЛР-тести. Відтак, 143 — позитивні, з них з нових проб — 75. Серед них львів'ян — 32. Загалом в роботу взяли 500 проб, залишок у холодильнику — 900 проб.

Нагадаємо, Львівська область - у лідерах антирейтингу за кількістю нових хворих на коронавірус.