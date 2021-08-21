На Львівщині від Delta-штаму коронавірусу помер чоловік

Деталі

За словами лікаря, чоловік був не вакцинований від коронавірусу та за межі Львівщини не виїжджав. Додає, що чоловік мав супутню патологію — цукровий діабет, тобто був у групі ризику і потребував вакцинації.

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“Поступив у лікарню в важкому стані, відразу у відділення реанімації та інтенсивної терапії. Був на апараті ШВЛ. За його життя медики боролися 8 днів. На жаль, врятувати не вдалося. Дельта-штам був підтверджений референс-лабораторією Центру громадського здоров’я МОЗ України”, — написала Наталія Іванченко.

Нагадаємо

Штам “Дельта” підозрюють у 33 осіб з одеського табору “Молода гвардія”.

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