На Львівщині від Delta-штаму коронавірусу помер чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. 36-річний житель Стрийського району Львівщини помер від Delta-штаму коронавірусу. Про це у Facebook інформує головний санітарний лікар Львівської області Наталії Іванченко, пише УНН.
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За словами лікаря, чоловік був не вакцинований від коронавірусу та за межі Львівщини не виїжджав. Додає, що чоловік мав супутню патологію — цукровий діабет, тобто був у групі ризику і потребував вакцинації.
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“Поступив у лікарню в важкому стані, відразу у відділення реанімації та інтенсивної терапії. Був на апараті ШВЛ. За його життя медики боролися 8 днів. На жаль, врятувати не вдалося. Дельта-штам був підтверджений референс-лабораторією Центру громадського здоров’я МОЗ України”, — написала Наталія Іванченко.
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Штам “Дельта” підозрюють у 33 осіб з одеського табору “Молода гвардія”.
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