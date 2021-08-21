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На Львівщині від Delta-штаму коронавірусу помер чоловік

На Львівщині від Delta-штаму коронавірусу помер чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. 36-річний житель Стрийського району Львівщини помер від Delta-штаму коронавірусу. Про це у Facebook інформує головний санітарний лікар Львівської області Наталії Іванченко, пише УНН.

Деталі

За словами лікаря, чоловік був не вакцинований від коронавірусу та за межі Львівщини не виїжджав. Додає, що чоловік мав супутню патологію — цукровий діабет, тобто був у групі ризику і потребував вакцинації.

Цитата

“Поступив у лікарню в важкому стані, відразу у відділення реанімації та інтенсивної терапії. Був на апараті ШВЛ. За його життя медики боролися 8 днів. На жаль, врятувати не вдалося. Дельта-штам був підтверджений референс-лабораторією Центру громадського здоров’я МОЗ України”, — написала Наталія Іванченко.

Нагадаємо

Штам “Дельта” підозрюють у 33 осіб з одеського табору “Молода гвардія”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голубовська нагадала основні особливості дельта-штаму коронавірусу

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