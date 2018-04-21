На Львівщині горіло сміттєзвалище
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 квітня. УНН. Вчора, 20 квітня, у Львівській області сталася пожежа на сміттєзвалищі. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, передає УНН.
"Вчора у місті Жидачів на вул. Заводській на сміттєзвалищі, яке належить Жидачівському ГО УКГ, виникло займання. Вогонь знищив поліетиленові відходи на площі 0,004 га", - повідомили у прес-службі департаменту.
Пожежу ліквідували надзвичайники.
Нагадаємо, що на полігоні твердих побутових відходів у Хмельницькому сталася пожежа. На момент прибуття вогнеборців площа займання сягнула 600 кв.м.
Також УНН раніше повідомляв про пожежу, яка сталася у Чернігівському слідчому ізоляторі. У зв'язку із займанням евакуювали 70 осіб.