Во Львовской области горела мусоросвалка

"Вчера в городе Жидачов на ул. Заводской на свалке, которое принадлежит Жидачевскому ГО УКГ, возникло возгорание. Огонь уничтожил полиэтиленовые отходы на площади 0,004 га", - сообщили в пресс-службе департамента.

Пожар ликвидировали чрезвычайники.

Напомним, что на полигоне твердых бытовых отходов в Хмельницком произошел пожар. На момент прибытия пожарных площадь возгорания достигла 600 кв.м.

Также УНН ранее сообщал о пожаре, который произошел в Черниговском следственном изоляторе. В связи с воспламенением эвакуировали 70 человек.