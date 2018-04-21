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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львовской области горела мусоросвалка

Киев • УНН

 • 8504 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 апреля. УНН. Вчера, 20 апреля, во Львовской области произошел пожар на свалке. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, передает УНН.

Во Львовской области горела мусоросвалка

"Вчера в городе Жидачов на ул. Заводской на свалке, которое принадлежит Жидачевскому ГО УКГ, возникло возгорание. Огонь уничтожил полиэтиленовые отходы на площади 0,004 га", - сообщили в пресс-службе департамента.

Пожар ликвидировали чрезвычайники.

Напомним, что на полигоне твердых бытовых отходов в Хмельницком произошел пожар. На момент прибытия пожарных площадь возгорания достигла 600 кв.м.

Также УНН ранее сообщал о пожаре, который произошел в Черниговском следственном изоляторе. В связи с воспламенением эвакуировали 70 человек.

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